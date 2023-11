Okrycie wierzchnie do sukienki wieczorowej pełni dwojaką funkcję – zakrywa ramiona, a także chroni przed zimnem. Jest ono szczególnie przydatne w zimie – na bale sylwestrowe oraz imprezy karnawałowe. W zależności od okoliczności, na ramiona można zarzucić ciepły płaszcz z wełny, gustowny żakiet, cienki kardigan lub ozdobną chustę.

Okrycie wierzchnie jest podstawą wszystkich zimowych stylizacji, również tych okazjonalnych – sylwestrowych i karnawałowych. Powinno ono nie tylko dobrze chronić przed zimnem, ale również dopełniać całą stylizację.

Płaszcz do sukienki wieczorowej

Kobiety, które nie wiedzą, jakie okrycie wierzchnie wybrać do sukienki wieczorowej w zimie, powinny postawić na klasyczne rozwiązanie – elegancki płaszcz. Należy wybrać płaszcz o długości sukienki lub nieco dłuższy (oznacza to, że sukienki maxi najlepiej będą prezentować się z długim płaszczem). Bardzo ważny jest również krój płaszcza oraz materiał, z którego został on wykonany. Zaleca się, by wybierać zimowe okrycie wierzchnie z wełny lub co najmniej z jej domieszką. Najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na płaszcz o kroju pudełkowym lub płaszcz z wcięciem w talii i stylowym paskiem.

Etola do sukienki

Kobiety, które wybierają się na elegancki bal sylwestrowy lub przyjęcie karnawałowe, mogą postawić na etolę (krótkie futerko bez rękawków, zapinane na ramieniu lub pod szyją). Należy przy tym pamiętać, że pasuje ona wyłącznie do bardzo eleganckich stylizacji – nie zaleca się zakładać jej do bardzo krótkich sukienek, a także sukienek z dekoltem na plecach. Za to bardzo dobrze współgra z długimi sukienkami o prostym kroju.

Marynarka do sukienki

Klasycznym rozwiązaniem jest również wybór marynarki, jako okrycia wierzchniego do sukienki wieczorowej. Obecnie wybór marynarek wizytowych jest bardzo duży: począwszy od klasycznych - czarnych, przez kolorowe, aż po błyszczące modele. Na eleganckie przyjęcie zaleca się wybór marynarki wykonanej z krepy, weluru lub z wełny. Należy unikać typowo casualowych modeli z dzianiny czy dżerseju. Warto zwrócić uwagę również na fason marynarki. Krótkie i przylegające do ciała sukienki najlepiej będą prezentować się z marynarkami o męskim kroju. Natomiast do rozkloszowanych i odcinanych pod biustem sukienek lepiej postawić na krótkie i dopasowane żakiety. Efektownie prezentują się również marynarki taliowanie.

Kardigan do sukienki

Do wieczorowej sukienki można również założyć cienki kardigan. Sprawdzi się on dobrze przede wszystkim, jako okrycie wierzchnie na wiosnę i na lato. W przypadku imprez, odbywających się w jesieni lub w zimie, można posłużyć się nim na sali, np. na początku przyjęcia. Jednakże kardigan nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem wówczas, gdy wybieramy się na bal w długiej sukni. Natomiast do krótkich sukienek można postawić na luźną narzutkę lub krótki sweterek zapinany na guziki.