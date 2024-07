3 z 6

Rachel Roy to projektantka mody, której nazwisko było łączone z mężem Beyonce. Informacja o ich rzekomym romansie pojawiła się po premierze głośnej płyty "Lemonade". To właśnie Roy miała być kobietą, o której śpiewa Beyonce. Projektantka znalazła się pod ostrzałem mediów i fanów. Została zmuszona zablokować swój profil na Instagramie w obawie o bezpieczeństwo swoje i córek. Wydała specjalne oświadczenie, w którym zaapelowała do hejterów o zaprzestanie prześladowania. W żaden sposób nie odniosła się jednak do rzekomego romansu z Jayem-Z.