Niech was nie zwiedzie naturalność tego prostego kuca z symetrycznym przedziałkiem. Żeby móc nosić taką fryzurę potrzebujesz doskonałych, zdrowych włosów. Dobre serum to podstawa! Na zdjęciu serum oczyszczające do skóry głowy Scalp, John Masters Organics, 145 zł