Bluzy wróciły do łask i nosimy je nie tylko w drodze na trening, ale są również podstawą codziennych stylizacji. Dominują nie tylko w kolekcjach światowej sławy projektantów, ale również na wieszakach w topowych sieciówkach. Modne bluzy lansują marki streetwearowe, jak Supreme czy MSBHV. Pokochały je też gwiazdy i blogerki. Coraz częściej możemy zobaczyć je w ciekawych zestawach z bluzami w roli głównej. Ostatnio na modną stylizację z bluzą w niebieskim kolorze zdecydowała się Julia Wieniawa. Wybrała model dostępny w sklepach House, który kosztuje 99 zł i jest dostępny w kolekcji wiosna-lato 2019.

Reklama

Do czego bluzy nosi Julia Wieniawa?

Młoda aktorka niebieską bluzę z napisem założyła do lakierowanej spódnicy mini w podobnym kolorze. Do tego wybrała białe sneakersy. Trzeba przyznać, że gwiazda w tej prostej stylizacji wygląda doskonale. Tego samego zdania są jej fani, którzy pod zdjęciem zostawili mnóstwo pozytywnych komentarzy na temat jej stylizacji. Nic dziwnego, że gwiazdy tak często wybierają bluzy, w końcu są one wygodne, praktyczne i doskonale sprawdzają się w wielu stylizacjach.

Zobacz także: Płaszczyk w kolorze toffi? Ma go już Julia Wieniawa! My wiemy, gdzie kupisz podobne już za 89 zł

Jakie modele są hitem w tym sezonie?

Wiosna zdecydowanie należy do mocnych kolorów. Królują neony, żółty, czerwony i pomarańczowy. Jednak do wyboru mamy też mnóstwo modeli w klasycznych, ponadczasowych kolorach. Hitem są czarne i beżowe bluzy z napisami. Miłośniczki pasteli też nie będą zawiedzione, w sieciówkach znajdą coś dla siebie. Do czego nosimy bluzy? Idealnie prezentują się z jeansami i sneakersami, spódnicami plisowanymi, ołówkowymi i miniówkami. Z całą pewnością w tym sezonie warto mieć w szafie przynajmniej jeden model w stylu hoodie.

Zrobiliśmy przegląd topowych sieciówek i znaleźliśmy modele w stylu Julii Wieniawy, które możecie kupić już za 39 zł!

Reklama