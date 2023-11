Bluzka to podstawowy element wielu zestawów, a modele z dekoracyjnymi bufkami wróciły do łask i są prawdziwym hitem w tym sezonie. Bufiaste rękawy to trend kojarzący się z latami 80. Idealnie sprawdzi się dla kobiet o drobnej figurze i wąskich ramionach. Bluzki z bufiastymi rękawami można założyć na wiele okazji, a co najważniejsze większość modeli pasuje zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji.

Do czego można nosić bluzki z bufiastymi rękawami?

Bluzki z bufiastymi rękawami pokochały już gwiazdy, a wśród nich m.im. Sylwia Przybysz i Anna Lewandowska. Noszą je zazwyczaj do jeansów i wysokich szpilek lub do ołówkowych spódnic. Obszerne bufiaste rękawy zazwyczaj zestawiamy z dopasowanym dołem, dlatego najlepiej wybierać rurki, szorty czy ołówkowe spódnice. Co ważne do tego modelu bluzek możemy założyć prawie każde buty, od sandałów, po trampki, szpilki czy botki.

Zobaczcie, jakie modele bluzek z bufiastymi rękawami znaleźliśmy w sieciówkach!

