Bluzka z bufiastymi rękawami to trend, który królował na światowych wybiegach już w latach 80. ubiegłego wieku. Polecany jest on przede wszystkim kobietom o bardzo drobnej posturze ciała – wąskich ramionach i niezbyt obfitym biuście. Koszule z bufiastymi rękawami z powodzeniem można nosić do pracy, na randkę czy spotkanie ze znajomymi. Świetnie wpasują się zarówno w styl casualowy, jak i elegancki.

Trend na bufiaste rękawy został zapoczątkowany w latach 80. z myślą o kobietach o drobnej posturze i niezbyt obfitym biuście. Obecnie w wielu popularnych sieciówkach dostępne są nie tylko koszule z bufiastym rękawami, ale także żakiety, sukienki i sweterki.

Bluzka z bufiastymi rękawami – kto powinien ją nosić, a kto unikać?

Ubrania z bufiastymi rękawami idealnie wpisują się w trend tzw. power shoulders, który pojawił się już kilka lat temu. Bluzki, koszule swetry, żakiety i sukienki z bufkami przeznaczone są głównie dla kobiet o wąskich ramionach i niezbyt obfitym biuście. Świetnie wyrównują linię ramion, a także przykuwają uwagę do górnej części sylwetki. Na bluzki z bufiastymi rękawami powinny uważać kobiety o szerokich ramionach i obfitym biuście – w takim przypadku, można niezamierzenie poszerzyć linię ramion. Koszule z bufkami świetnie sprawdzą się na kobietach o figurze gruszki – dla lepszego efektu można podkreślić talię paskiem.

Koszula bufiastymi rękawami – do czego pasuje?

Bluzka z bufiastymi rękawami, odpowiednio wystylizowana, sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. Warto przy tym pamiętać o zasadzie, by luźnej góry nie łączyć z luźnym dołem i na odwrót. Dlatego też koszula z bufiastymi rękawami świetnie sprawdzi się do rurek, legginsów (pod warunkiem, że ma dłuższy tył), spódnicy mini i spódnicy ołówkowej. Do pracy świetnie sprawdzi się zestaw złożony z białej bluzki, ciemnych rurek i butów na wysokim obcasie. Natomiast na spotkanie ze znajomymi można założyć bluzkę w wyrazistym kolorze, do tego rurki i sportowe buty, np. adidasy lub trampki.