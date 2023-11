Sylwia i Jan sporo zarabiają, także dzięki social mediom. Nie ukrywają, że zarobione pieniądze inwestują. Przybysz założyła właśnie firmę transportową, Jaś inwestuje w nieruchomości i markę odzieżową:

Para zdradziła również, jak się poznała!

To piękna historia. Sylwia wstawiła swoje covery na YouTube’a, przeglądałem go i znalazłem Sylwię i napisałem do niej i zaproponowałem wspólne nagranie piosenki „Miłość rośnie wokół nas”. Nagrała ze mną piosenkę i tak się poznaliśmy - powiedział Jan.

To on mnie wciągnął w to - dodała Sylwia