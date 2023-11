8 z 11

Wszystko kupicie teraz

Pokaz nowej kolekcji Bizuu został zorganizowany w formule „see now buy now", do której w ostatnich miesiącach przekonało się chociażby brytyjskie Burberry. Oznacza to, że ubrania, które marka pokazała wczoraj są na sezon wiosna/lato 18 i natychmiast po pokazie pojawiły się w sklepie internetowym i w butikach stacjonarnych.