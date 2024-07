1 z 10

Katarzyna Zielińska, Rihanna, Kate Hudson - modne błyszczące opaski

Lubisz błyszczeć? Trendy ci sprzyjają! Najbardziej pożądanym dodatkiem na tegorocznych karnawałowych imprezach jest biżuteryjna opaska! Perły, cekiny, sztrasy, złoto... Modne w tym sezonie opaski do włosów przyprawiają nas o szybsze bicie serca - wreszcie możemy obudzić w sobie małą dziewczynkę i bezkarnie nosić na głowie diadem albo coś, co go bardzo przypomina ;) (zobacz: Agnieszka Więdłocha w opasce projektu Bartka Janusza)

Jak czesać włosy do opaski? Na pewno nie będzie do niej pasowało żadne skomplikowane upięcie. Jeśli masz długie włosy, zepnij je w nonszalancki koczek. Krótkie delikatnie wygładź, by zyskały naturalny, zdrowy połysk. Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, jak gwiazdy noszą biżuteryjne opaski - oraz gdzie znaleźć najładniejsze modele!

Zobacz: Aksamitna opaska, a może wielka kokarda? Jakie akcesoria do włosów będą modne tej zimy? SHOPPING