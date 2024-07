1 z 11

Trend jesień 2015: opaski - Doutzen Kroes, Macademian Girl, Taylor Swift

Opaski do włosów wciąż w modzie! Popularne latem wielkie, kwieciste wianki jesienią zamieniamy na nieco subtelniejsze ozdoby. Na czasie są błyszczące kamienie, cekiny oraz motywy roślinne: wijące się listki i delikatne kwiaty (zobacz: Agnieszka Więdłocha w opasce projektu Bartka Janusza). Opaski nosimy zarówno w wersji na dzień - do dziewczęcych sukienek i grzecznych mundurków, jak i na wieczór - jako dodatek do eleganckiej kreacji.

Przejrzeliśmy sklepy w poszukiwaniu modeli, które w tym sezonie będą najbardziej hot. Zajrzyjcie do galerii!

