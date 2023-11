Jeśli jeszcze nie masz w swojej szafie stylowej bluzy z kapturem, musisz to koniecznie nadrobić! To jedna z najmodniejszych części garderoby w tym sezonie! Streetwearowy trend, a bluza zdecydowanie się do niego zalicza, natychmiast podchwyciły blogerki, stylistki i oczywiście gwiazdy! Zobaczcie jaką bluzę wybrała Barbara Kurdej Szatan!

Reklama

Bluza w mocnym kolorze to must-have

Podobne bluzy znajdziemy na wybiegach największych domów mody - jak: Gucci, Of-White, Vetements, ale też w sieciówkach i polskich popularnych markach. Nam spodobała się stylizacja Barbary Kurdej Szatan, w której pokazała się ostatnio na Instagramie. Zobaczcie gdzie kupiła swój ulubiony model.

Mat. prasowe

Gwiazda wybrała oversize'ową bluzę w kolorze żółtym od ulubionej marki gwiazd - Sugarfree. Cena? Bluza kosztuje 179 zł i jest dostępna w dwóch optymistycznych kolorach. Możecie ją nosić dosłownie do wszystkiego i na każdą okazję, sprawdzi się w pracy i na spacerze a najmodniejsza to właśnie ta z kapturem i koniecznie z napisem!

Jak wam się podoba?