Sportowe bluzy z kapturem to prawdziwy hit, który już od paru sezonów nie znika z modowej listy przebojów. Trend na bluzy pokochały przede wszystkim gwiazdy, które na swoich portalach społecznościowych pokazują zdjęcia stylizacji z bluzą w roli głównej. Jedną z nich jest Małgorzata Rozenek, która oprócz eleganckich ubrań bardzo często wybiera luźny niezobowiązujący look. My znaleźliśmy w popularnych sieciówkach najmodniejsze bluzy już od 49 zł!

Jaką bluzę wybrać i gdzie ją kupić?

Bluza z kapturem, tzw. hoodies, to najwygodniejsza część garderoby jaką znamy. Znajdziecie ją w kolekcjach największych projektantów mody, m.in Alexandra Wanga, Vetementsa czy Tommy Hilfigera. Również popularne topowe sieciówki jak Zara, Stradivarius, Bershka, House oraz sklepy internetowe pękają w szwach od bluz w różnorodnym stylu. Znajdziecie te z nadrukowanym zdjęciem ulubionego serialu, oldschoolowym napisem z lat 90., czy ulubionym bohaterem filmu. Nam spodobały się najbardziej te w stylu Małgosi Rozenek, oversize'owe z kapturem w najmodniejszym kolorze beżowym!

Jak nosić bluzę z kapturem?

Jeśli wybierzecie obszerną, nieco za dużą i za długą, możecie ją nosić jako sukienkę, tak jak zrobiła to Małgorzata Rozenek. Nam bardzo się spodobał ten pomysł szczególnie, że gwiazda podkreśliła talię stylowym paskiem, co uwydatniło jej smukłą sylwetkę. Klasyczne bluzy nosimy z jeansami i kolorowymi sneakersami, a nawet ze spódnicą w kwiaty i kowbojkami.

Zobaczcie nasze propozycje bluz w najmodniejszym karmelowym kolorze!