Tom i Bill Kaulitz, Joe, Kevin i Nick Jonas, Rafał i Marcin Mroczek – nie sposób ukryć tego, że w słynnych braciach jest coś, co sprawia, że serca nastolatek przyspieszają. Tak samo jest w przypadku braci-wokalistów Artura i Jeremiego Sikorskich!

Chociaż zainteresowanie modą czy śledzenie trendów (i tak właściwie to w ogóle zainteresowanie tym, co się na siebie zakłada) nie jest zazwyczaj domeną nastolatków, prawda jest taka, że bracia Sikorscy są bardzo stylowi!

Bracia Sikorscy szturmem podbijają świat muzyki, zyskując coraz większy rozgłos w Internecie. Nastolatki za nimi wprost szaleją – ale jeśli przejrzymy komentarze pod ich zdjęciami na social mediach, to równie wiele emocji co ich muzyka wywołuje ich wygląd. Nastolatki wzdychają zarówno do 18-letniego Jeremiego jak i 16-letniego Artura!

Ale który z nich ma lepszą stylówę? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Wam. Zestawiliśmy ze sobą zdjęcia obu braci, na których mają na sobie podobne rzeczy. Jeremi czy Artur? Który Sikorski ubiera się lepiej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zagłosujcie!

