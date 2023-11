3 z 5

Posiadłość w Mountain Village, gdzie wypoczywała do tej pory Ariana Grande, mieści w sobie 7 sypialni. Do każdej z nich przynależy jedna luksusowa łazienka z wygodną wanną. Do dyspozycji gości pozostaje również kryty basen, sauna, stoły bilardowe, kino domowe oraz piękna jadalnia, gdzie posiłki serwuje prawdziwy szef kuchni. Wieczorami Ariana Grande i jej przyjaciele mogli się także relaksować przy klimatycznym kominku.

