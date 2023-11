3 z 4

My wciąż jednak wierzymy, że Ariana Grande niebawem ogłosi światu radosną nowinę. Choć piosenkarka związała się z Petem Davidsonem dopiero kilka miesięcy temu, wygląda na to, że jest z nim naprawdę szczęśliwa. Być może to właśnie znany komik będzie najlepszym lekarstwem dla Ariany na złamane serce. Jej związek ze zmarłym we wrześniu raperem był dla niej bardzo ważny...