Trendy we fryzjerstwie zmieniają się równie szybko, jak te w modzie. Co chwilę jesteśmy świadkami mody na nowe kolory włosów, nowe cięcia czy nowe upięcia. Jednak nie tylko projektanci są kreatorami fryzur, które pokazują na wybiegach obok swoich najnowszych kolekcji. Ostatnio coraz częściej to gwiazdy dyktują trendy i pokazują nam zarówno jak się ubierać, jak i czesać. Tym razem to Ariana Grande może okazać się prawdziwą trendsetterką - jej bąbelkowy koński ogon to hit! Wiele gwiazd już postawiło na tę fryzurę. Zobaczcie poniżej, jak ją noszą oraz jak ją samodzielnie wykonać w domu.

Reklama

Zobacz także: Kiedyś do szkoły, dziś na imprezę! Warkocze wracają w wielkim stylu. Zobacz, jak noszą je gwiazdy