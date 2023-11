Lato w pełni! Jeśli znudziły cię się sukienki i szukasz czegoś na upalne dni, idealnym rozwiązaniem będzie komplet - top plus szorty lub spódniczka! Spójrz tylko na Annę Lewandowską, która słynie z zamiłowania do luksusowych marek od najlepszych projektantów. Na co postawiła tym razem trenerka podczas swoich wakacji? Wiemy, jakiej jest marki i za ile aktualnie kupisz zestaw, który ma na sobie gwiazda!

Komplet Anny Lewandowskiej to must have na lato 2019!

Anna Lewandowska pokazała na swoim Instagramie zdjęcia z wakacji, które aktualnie spędza z mężem Robertem Lewandowskim i przyjaciółmi Mariną i Wojtkiem Szczęsnymi. Jej stylizacja to największy hit sezonu lato 2019, która łączy w sobie wiele trendów. Komplet: top i szorty z wysokim stanem w stylu boho to zaraz po krótkich sukienkach i kombinezonach jeden z ulubionych letnich części garderoby, które wybiera trenerka. Romantyczny komplet w delikatne kwiatki i falbanki wygląda na wysportowanej sylwetce gwiazdy niesamowicie! Zobaczcie sami!

Komplet top i spodenki, które wybrała Anna Lewandowska to projekt luksusowej, australijskiej marki Zimmermann. Zdobiona falbankami i wiązana po bokach bluzka kosztuje regularnie 1950 zł, ale teraz jest na przecenie - kupicie ją za 1180 zł, natomiast szorty to wydatek 1680 zł. Na wyprzedaży dostępne za 1370 zł.

Mat. prasowe

Kupicie je w luksusowych sklepach internetowych, gdzie ruszyły już pierwsze letnie wyprzedaże! Ale jeśli nie chcecie zrujnować portfela takim wydatkiem proponujemy udać się do popularnych sieciówek, gdzie z pewnością znajdziecie niemal podobne letnie zestawy w tym stylu!

Podoba wam się stylizacja Anny Lewandowskiej?