Robert zdradził również, że odejście ojca wpłynęło na jego podejście do życia i kontakt z ludźmi. Zaczął tłumić emocje i nie mówił wiele o swoich uczuciach.

Myślę, że te kilka lat spowodowało, że stałem się osobą, która nie mówi o swoich emocjach, nie potrafi rozmawiać, która próbuje załatwić wszystko we własnym zakresie. To był dla mnie naprawdę trudny czas. Bardzo mi go brakuje. Czasem chciałbym po prostu z nim posiedzieć przy stole, pogadać. Tak wiele mu pokazać, zabrać na mecz, by mógł mnie zobaczyć, zrobić coś dla niego - mówi Robert.