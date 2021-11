Anna Lewandowska w swetrze z H&M za 59 zł. Warto polować na ten model w Black Friday!

W tym roku Black Friday przypada w piątek 27 listopada, jednak w związku z pandemią koronawirusa i kolejnym lockdownem, ten Black Friday nie będzie wyglądał tak samo jak te w poprzednich latach. Wszystko wskazuje na to, że Black Friday 2020 przeniesie się do internetu , a co więcej zamiast Black Friday będziemy mieć Black November! Większość sklepów takich jak Zara , Reserved, Mohito, CCC czy wiele innych już teraz rozpoczęło wyprzedaże. Wśród nich jest również H&M. W specjalnej zakładce "WYPRZEDAŻ" na stronie internetowej sieciówki H&M już teraz możecie znaleźć wiele przecenionych ubrań i akcesoriów tańszych nawet o 70 procent. Wybraliśmy te, na których warto się skupić najbardziej! A dodajmy, że H&M przecenił prawie 6 tysięcy produktów! Zobacz także: Black Friday 2020 - kiedy wypada Czarny Piątek? Data i lista sklepów, które wezmą udział w wyprzedażach 1. Czarna sukienka z siateczki z H&M to nasz prawdziwy hit! Co prawda, ma krótki rękaw - ale możecie sprytnie zestawić ją z oversizowym kardiganem i kozakami za kolano, by nagle ta sukienka stała się ideałem na jesień czy nawet na zimę! Kosztuje teraz 79,90 zł (wcześniej 129,99 zł). 2. Numer dwa w naszym zestawieniu to piękna pluszowa kurtka na zamek. Ma piękny rdzawobrązowy kolor i dlatego ją kochamy! Kosztuje teraz 129,90 zł (wcześniej 229,99 zł). 3. Think pink! Jaskrawy różowy sweter z H&M został przeceniony z prawie 200 zł na 99,90 zł. Kochamy go za pozytywny kolor i gruby splot. W nim na pewno nie zmarzniecie! 4. A co powiecie na militarny płaszcz z domieszką wełny? Jeszcze niedawno kosztował w H&M 699,99 zł - teraz możecie go kupić za 349,90 zł. 5. Czółenka z cholewką z H&M to jedna z największych okazji. Ten model jeszcze do...