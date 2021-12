Anna Lewandowska w modnym swetrze za 1600 zł.  W Sinsay kupisz podobny za mniej niż 40 zł!

Anna Lewandowska niezmiennie zachwyca swoimi stylizacjami. Gwiazda często sięga po projekty światowej sławy domów mody, których ceny liczymy w tysiącach złotych, ale zdarza się, że wybiera elementy garderoby z topowych sieciówek. Tak było tym razem! Trenerka zdecydowała się zaprezentować nowy jesienny look z czarnym golfem i rozpinanym kardiganem w roli głównej, który kupimy w jesiennej ofercie marki Zara . Trend na babcine swetry powrócił i to w wielkim stylu. Tylko spójrzcie na nowy look Anny Lewandowskiej. To idealna propozycja na chłodne jesienne dni! Anna Lewandowska w swetrze z Zary za 199 zł! Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nową stylizację. Tym razem gwiazda zaprezentowała casualowy jesienny look. Internautki zachwycił rozpinany szary kardigan z falbankami, który przyciąga uwagę. Okazuje się, że to sweter z obecnej kolekcji Zary i kosztuje 199 zł. Można go nosić bezpośrednio na ciało lub założyć na czarny golf, jak zrobiła to trenerka. sweterek ma Pani prześliczny Uwielbiam go. Za niego daje się pokroić ❤️ ale czad mam taki sam sweterek Aniu😘 Tylko spójrzcie na ten idealny jesienny look! Zobacz także: Anna Lewandowska w sandałach Prada za 2 tys. zł. Znalazłyśmy podobne 10 razy tańsze! Dzianinowy kardigan z dekoltem w serek marki Zara kosztuje 199 zł. Sweter jest jeszcze dostępny w pełnej rozmiarówce w sklepie internetowym.