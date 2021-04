Anna Lewandowska ultra modnym płaszczu na wiosnę! Dostaniecie go za mniej niż 400 złotych

Anna Lewandowska co chwila zachwyca nas swoimi stylizacjami, które zazwyczaj są warte majątek. Jednak tym razem gwiazda pokazała się w super modnym płaszczu, za dokładnie... 370 złotych! Wiemy, gdzie możecie dostać ten genialny wiosenny płaszcz, obok którego żadna kobieta nie przejdzie obojętnie. Sami zobaczcie, jak fantastycznie wygląda w nim piękna trenerka.

Zobacz także: W tym body zakochała się Anna Lewandowska i Julia Wieniawa! Na Instagramie te modele mają tysiące fanek

Anna Lewandowska w hitowym płaszczu na wiosnę

Anna Lewandowska to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Każda jej stylizacja jest dokładnie przemyślana, a wszystkie połączenia elementów garderoby doskonale ze sobą współgrają. Nic więc dziwnego, że obserwatorki gwiazdy często inspirują się stylem pięknej trenerki. Zazwyczaj jednak internautki poszukują podobnych propozycji w popularnych sieciówkach, bo w skład total looków żony Roberta Lewandowskiego zazwyczaj wchodzą modele od najwybitniejszych światowych projektantów, które są warte fortunę.

Ale tym razem gwiazda postawiła na super modny płaszcz, który kosztuje jedynie... 370 złotych! Sami spójrzcie, jak fantastycznie wygląda w nim Anna Lewandowska.

Instagram

Beżowy, taliowany płaszcz przed kolano będzie absolutnym strzałem w dziesiątkę na wiosenne miesiące. Ten konkretny model dostaniecie na stronie besmartdesign.com we wspomnianej wcześniej cenie, 370 złotych. Założysz go do wielu stylizacji, zarówno tych sportowych, jak i bardziej eleganckich. Anna Lewandowska zdecydowała się dobrać do niego jedynie biały T-shirt, szare leginsy oraz białe sneakersy. Jak widać, wystarczy naprawdę niewiele, aby wyglądać modnie i stylowo, jak nasza gwiazda!