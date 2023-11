Anna Lewandowska każdą wolną chwilę spędza z córeczką. Ostatnio umieściła na Instagramie zdjęcie śpiącej Klary i refleksyjnie napisała, że bardzo docenia to, co ma. Piękne jesienne dni trenerka postanowiła spędzić rodzinnie i zabrała Klarę do parku. Mając w planach aktywne spędzanie czasu z dwulatką, Anna Lewandowska wybrała na tę okazję stosowny strój, czyli dres!

Patrząc na to, jak prezentowała się trenerka, można śmiało stwierdzić, że to najlepszy możliwy wybór. Zobaczcie, gdzie są do kupienia podobne dresy w dużo niższych cenach!

Anna Lewandowska w jesiennym dresie

Żona Roberta Lewandowskiego ma doskonałe wyczucie stylu. Trenerka zachwyca stylizacjami nie tylko na czerwonym dywanie, ale również podczas codziennych wyjść, a nawet na rodzinnym wypadzie do parku. Jej fanki kochają styl trenerki przede wszystkim za to, że dostosowuje go do okazji i nie jest on wymuszony. Kiedy wybiera się z córką na spacer do parku, stawia na wygodę. Tym razem zdecydowała się na dres w karmelowym kolorze marki Bohemi Soul. Każdą część stroju kupimy oddzielnie na stronie marki. Bluza kosztuje 269 zł, a spodnie 279 zł.

Stylizacja Anny Lewandowskiej doskonale wpisuje się w trendy na jesień 2019. Ten zestaw doceniły fanki gwiazdy fitnessu i pod zdjęciem piszą:

Przepięknie wyglądacie, miłego spacerku. Jakie przepiękne zdjęcie!???? Oj tak ❤️ piękne kolory ????

Okazuje się, że podobne modele dresów, jak ten, który ma na sobie Anna Lewandowska, kupicie także w topowych sieciówkach. Dzianinowy model jest dostępny w Reserved za 240 zł, a bawełniany zestaw kupicie w H&M za 120 zł!

