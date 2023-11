Ania Lewandowska jest jedną z tych gwiazd, która nie pokazuje twarzy dziecka w sieci. Unika udostępniania wizerunku dziecka, ponieważ chce, aby Klara w przyszłości sama zdecydowała, czy chce należeć do świata show biznesu. Nie oznacza to jednak, że zdjęcia dziewczynki w ogóle nie trafiają do internatu. Fani oczekują od Anny i Roberta Lewandowskich, że będą dzielić się z nimi prywatnymi momentami. A w odpowiedzi na oczekiwania, Anna pokazała urocze zdjęcie córki podczas snu! Tylko spójrzcie.

Jak wygląda pokój Klary Lewandowskiej?

Ania Lewandowska często publikuje zdjęcia z córką w sieci. Pokazuje jak 2,5-letnia dziewczynka "trenuje", bawi się zabawkami, czy kibicuje tacie podczas ważnego meczu! Fotografie Klary zawsze cieszą się wielką popularnością. Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcie, na którym dziewczynka śpi od razu skradło serce fanów!

Mała refleksja. Dziękuję i doceniam każdą chwilę ❤️???? Jestem wdzięczna - napisała Ania pod zdjęciem córki.

Trenerka zdradziła przy okazji jak wygląda pokój dziewczynki. Nie brakuje w nim pluszowych zabawek. Klara śpi z wielką gwiazdą w łóżeczku.

- Cudowny widok. ???? Też kocham patrzeć jak moje księżniczki śpią ❤️❤️ - Znam to uczucie, przepełnia mnie każdego dnia od 2 lat nieustannie! ❤️ - Cieszę się z tego i życzę wam miłego weekendu.☀️????????

Zobaczcie zdjęcie śpiącej Klary! Ale to uroczy widok!

Klara Lewandowska ma już 2 lata.

