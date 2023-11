1 z 5

Jak się pozbyć zielonych plam? Niestety my tego nie wiemy – znamy za to pustoszące poczucie rozczarowania, które już wielokrotnie odczuwaliśmy wstając z niedzielnego pikniku z zielonymi odznaczeniami na świeżo upranej parze jeansów.

Więcej: Córka Ani i Roberta Lewandowskich stawia swoje pierwsze kroki!

Wygląda na to, że tajemną sztukę wywabiania trawiastych plam opanowała Anna Lewandowska. Albo to, albo po prostu ją one niezbyt obchodzą. Fit instagramerka wrzucilła właśnie na swój feed nową fotkę, na której wyleguje się wraz z Robertem oraz Klarą w wiosennym słońcu na soczystozielonej murawie w sukience, której większości z nas szkoda by było założyć na elegancki bankiet.

Więcej: Anna Lewandowska w ogniu krytyki. Co tym razem zarzucają jej fani?

Jeśli jesteście ciekawi, jakiej marki jest sukienka, którą Anna beztrosko skazała na splamienie oraz ile wynosi jej cena – zapraszamy do naszej galerii po wszystkie informacje.

Więcej: Anna Lewandowska epatuje bogactwem? Jedno zdjęcie trenerki wywołało burzę!