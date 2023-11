Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z córką i znów jej się dostało! Wpis sportsmenki na Instagramie komentują "najmądrzejsze matki", a Lewandowska musi się tłumaczyć.

O co poszło? "Instamatki" zarzucają Ani, że za ciepło ubrała córkę - a sama jest w bluzce na ramiączkach! Klara Lewandowska ma rajstopki, bluzę, czapkę, a według internautek nie tak powinno być ubrane dziecko w czasie upałów.

Codziennie zaprowadzam dzieci do przedszkola i ubieram je podobnie, bo rano jest chłodno, a sama biegnę na krótkim rękawku, bo nim sie z domu wybierzemy w trójkę to jest mi gorąco.

Zobacz: Hejt na Annę Lewandowską za przepis na jaglankę! "Mnie nie stać na większość tych produktów"

To nie jedyny temat, który nurtuje fanów sportsmenki. Anna Lewandowska ukrywa twarz Klary i znaleźli się złośliwi, którzy twierdzą, że nie zrobi tego za darmo!

(...) Do czasu ich sesji rodzinnej w jakiejś gazecie. Pewnie czeka tylko która zaproponuje im fajną stawkę - twierdzą hejterzy.

Teksty, że czekasz na dobra ofertę z jakiejś gazety? Kurde. Co to za hipokryzja? 3/4 kraju wystąpiłoby z rodzina w reklamie parówek jakby dali za to 1000 zł - odpowiada obrończyni Anny Lewandowskiej.