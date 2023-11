1 z 12

Śmiało można powiedzieć, że Anna Lewandowska jest naszą polską księżną Kate ;). Na świecie doskonale znany jest "efekt księżnej Kate" - ubrania, które na sobie zaprezentuje, znikają ze sklepów jak świeże bułeczki. Tak samo jest w przypadku strojów Anny Lewandowskiej! Ostatnio trenerka coraz chętniej prezentuje na sobie modne ubrania, które chcą mieć jej fanki i ani trochę nas to nie dziwi!

Swetry w stylu Anny Lewandowskiej

Niedawno Anna Lewandowska zaprezentowała na sobie uroczy sweter w kolorze różowym, z golfem i rękawami 3/4. Trenerka dobrała go do bordowych legginsów, ale byłby też świetnym dodatkiem do spódnicy czy zwykłych dżinsów. Bez wątpienia jest to uniwersalny element stylizacji i prawdziwy must have na jesień! Przejrzeliśmy oferty popularnych sieciówek oraz sklepów internetowych i znaleźliśmy mnóstwo różowych swetrów z golfem lub wyglądających jak wydziergane na drutach. W galerii zdjęć znajdziecie podobne swetry w stylu Ani Lewandowskiej wraz z cenami!

