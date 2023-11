1 z 5

Niedawno Anna Lewandowska przeszła sporą metamorfozę. Trenerka była znana ze swojego sportowego stylu i najczęściej prezentowała się w casualowych czy nawet sportowych strojach. Teraz to się zmieniło! Ostatnio nawet na mecze Anna Lewandowska zakłada seksowne spódniczki. Coraz częściej możemy ją podziwiać w sukienkach i butach na obcasach. Nie gardzi nawet modnymi dodatkami, jak rajstopy kabaretki. Co zmieniło się w podejściu trenerki do mody? Dowiecie się na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Kolejny hit z szafy Anny Lewandowskiej! Fanki oszalały na punkcie tej bomberki. Ale uwaga, tania nie jest!