"Wyrzuć sukienki, załóż bluzę!" - krzyczy najnowszy look Ani Lewandowskiej z meczu Polska-Czarnogóra. Polska gwiazda zachwyciła swoją stylizacją - połączeniem sportowej bluzy z bardzo seksownymi długimi kozakami. I jak się okazuje, takie połączenie w tym sezonie będzie bardzo modne. Już nie musisz krępować swoich ruchów opiętymi sukienkami, by wyglądać kobieco i podobać się mężczyznom. Teraz wystarczy założyć luźną oversize'ową bluzę przed kolano, by czuć się swobodnie, modnie, a przy tym seksownie! ;)

Przygotowaliśmy dla was kilka propozycji takich bluz z sieciówek, które na pewno ci się spodobają! Wybierzesz klasyczną szarą bluzę, a może zdecydujesz na tę z futrzanymi rękawami? Wybór jest ogromny Sprawdź w naszej galerii!

