Futurystyczne paski, supermodny, masywny kształt – no i ten uroczy kolor millenial pink. Tak, my także ich obecnie pragniemy! To nowa wersja kultowych Nike Air Max 97, które na sezon jesień/zima 17 odświeżono wypuszczając nowe wersje kolorystyczne. Kolor, który wybrała Anna nosi nazwę Rose Gold, kosztuje 719,99 zł i jest dostępny stronie raju każdego sneakerheada – Chmielna20.pl. Nie ma za co!