Anna Lewandowska na tę bluzkę wydała 5 tysięcy! W Zarze za 60 złotych kupisz niemal identyczną

Anna Lewandowska w ostatnim czasie lubi eksperymentować z modą i nie boi się zakładać kontrowersyjnych ubrań. Jej ostatnia stylizacja zaprezentowana na Instagramie to coś pomiędzy klasyką i nutką nonszalancji. Lewandowska zdecydowała się na zakup bardzo drogiej (i bardzo modnej!) czarnej bluzki z odważnym dekoltem seksownie odsłaniającym ramiona i obojczyki. Model, na który zdecydowała się Anna Lewandowska, to projekt luksusowej marki Khaite (ok. 5000 złotych). Bluzka w połączeniu z klasycznymi denimowymi mom jeans daje spektakularny efekt. Sami spójrzcie!

Czarne body w stylu Anny Lewandowskiej - z czym nosić, by wyglądać drogo i stylowo?

Czarne body to podstawa w szafie każdej kobiety. Ten element garderoby będzie stanowił idealną bazę do większości stylizacji. Czarne body możesz zestawić z ciemnymi skinny jeans i botkami na słupku. Możesz także pójść w bardziej casualową stronę i zdecydować się na połączenie czarnego body z jasnymi mom jeans i sneakersami lub białymi trampkami Converse. Body polubi się także z każdą - dosłownie każdą - spódnicą. Zestaw je z kwiecistą spódnicą o długości midi lub z jeansową mini. Jeśli chcesz postawić na elegantszy look, połącz body z ołówkową spódnicą i dorzuć do całości oversizową marynarkę. Jak widzisz, możliwości stylizowania body są dziesiątki!

Anna Lewandowska zdecydowała się na seksowną czarną bluzkę marki Khaite. Ten model nie należy do najtańszych i kosztuje ponad 5000 złotych.

Na szczęście wiele sieciówek oferuje podobne modele w o wiele niższych cenach. Na przykład poniższe body z pięknym usztywnianym dekoltem w kształcie serca udało nam się znaleźć w Zarze - kosztuje tylko 69,90 zł.

Piękne czarne body to totalna klasyka, która sprawdzi się w przypadku każdej stylizacji. To baza, która sprawdzi się idealne w wiosennych i letnich stylizacjach.