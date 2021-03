To nie jest zwykła koszula! Anna Lewandowska na asymetryczny model od Jacquemusa wydała aż 1700 złotych

Anna Lewandowska w ciągu ostatnich kilku lat przeszła ogromną metamorfozę i śmiało można ją teraz nazwać jedną z najlepiej ubierających się Polek. Żona Roberta Lewandowskiego coraz częściej sięga po ubrania i akcesoria luksusowych domów mody. Tak się stało i tym razem. Lewandowska zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, na którym pozuje w jasnej asymetrycznej koszuli (ok. 1700 złotych) - to projekt Jacquemusa - znanego m.in. z zaprojektowania jednej z najmniejszej i zdecydowanie najsłodszej mikrotorebki, w której zakochały się gwiazdy na całym świecie. Lewandowska do koszuli dopasowała czarne spodnie oraz złoty, nieco grubszy łańcuszek. Całość prezentuje się bardzo klasycznie!

Koszula w stylu Anny Lewandowskiej - z czym ją nosić?

Biała klasyczna koszula lub taka w nieco zmodyfikowanej wersji, na którą zdecydowała się Anna Lewandowska, to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety. Biała koszula będzie pasować do ciemnych skinny jeans, do twoich ulubionych mom jeans, a nawet do jeansów z przetarciami. Możesz zestawić ją także z ołówkową spódnicą lub z zamszowymi szortami. Białą koszulę możesz wystylizować w klasyczny sposób lub spróbować ograć ją bardziej casualowo. Możliwości jest wiele.

Biała asymetryczna koszula odsłaniająca brzuch, na którą zdecydowała się Anna Lewandowska, to projekt Jacquemus. Koszula kosztuje ok. 1700 złotych.

Skusisz się na podobną koszulę w stylu Anny Lewandowskiej? Pamiętaj, że taki uniwersalny model sprawdzi się w wielu stylizacjach. Klasyka zawsze się sprawdza!