Tegoroczna edycja festiwalu filmowego w Cannes trwa w najlepsze. Choć do wręczenia Złotej Palmy musimy poczekać jeszcze do soboty (wtedy też przekonamy się czy „Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego otrzyma prestiżową nagrodę), w ramach festiwalowego kalendarza odbywają się liczne premiery i bankiety. W niedzielę 13 maja Anja Rubik gościła na premierze filmu "Sink Or Swim" w reżyserii Gillesa Lelouche'a.

Podczas gdy Julia Wieniawa i Jessica Mercedes stylizując się do Cannes postawiły na „efekt wow" w postaci wielowarstwowych tiuli i długich, maksymalistycznych trenów, modelka miała zgoła odmienne podejście do swojego stroju na słynny festiwal filmowy. W swojej wzorzystej, brokatowej mini wyglądała równie nonszalacko, co wyzywająco.

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.