1 z 9

No więc (jak już pisaliśmy) Julia Wieniawa i Jessica Mercedes są tak jakby reprezentantkami Polski na trwającym właśnie Festiwalu Filmowym w Cannes. To żadna nowość, że zarówno 24-letnia influencerka jak i 19-letnia wokalistka/aktorka mają smykałkę do stylizacji na czerwony dywan, co obie regularnie udowadniają podczas imprez branżowych w Warszawie.

Więcej: Wybraliśmy 8 najpiękniejszych kreacji z czerwonego dywanu w Cannes!

Ale Cannes to zupełnie inna historia. Stąpając po czerwonym dywanie na Lazurowym Wybrzeżu, Wieniawa i Mercedes ocierają się o gwiazdy światowego formatu takie jak Cate Blanchet, Kristen Stewart, Julianne Moore, Jessica Chastain, Marion Cotillard czy Penelope Cruz. Nie musimy chyba mówić, że dla młodych influencerek poprzeczka była ustawiona bardzo wysoko.

Więcej: W Cannes królowała czerń. Zobacz najpiękniejsze kreacje z otwarcia festiwalu!

Czy wyglądały „jak milion dolarów"? Pozwólcie, że podbudujemy jeszcze odrobinę napięcie. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się przekonać.

Więcej: Na czele jury konkursu głównego stanie Cate Blanchett!