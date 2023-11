Ania i Klara Lewandowskie często razem kibicują Robertowi podczas meczów rozgrywanych przez jego drużunę. W sobotę znów pojawiły się na Allianz Arenie w Monachium, by oglądać mecz Bayernu. I choć drużyna "Lewego" przegrała z Bayerem Leverkusen, a on sam tym razem nie zdobył żadnej bramki, dwie najważniejsze dziewczyny w jego życiu wiernie oklaskiwały go na trybunach.

Reklama

Przy okazji Ania, która niedawno potwierdziła swoją drugą ciążę, i Klara zaprezentowały swoje stylizacje, które były tym razem... niemal identyczne! Wiemy, co miały na sobie panie Lewandowskie, gdzie znajdziecie elementy ich stylizacji i ile za nie trzeba zapłacić? Zobaczcie.

Zobacz także: Anna Lewandowska długo zastanawiała się czy pokazać TO wideo! "Oglądam z pewną nieśmiałością"

Ania i Klara Lewandowskie w malowanych kurtkach polskiej marki

Anna Lewandowska pokazała na swoim profilu instagramowym zdjęcie ze stadionu Bayernu Monachium. Na tle wielkiego godła klubowego widzimy mamę i Klarę w takich samych stylizacjach - kurtkach z identycznym wzorem i czarnych leginsach. Zobaczcie, jak wyglądały.

Zwracające uwagę kurtki to bardzo specjalny wyrób. Jak się okazuje, są ręcznie malowane, a pochodzą z Pracowni Rękodzielniczej MaliArt. Każdy wyrób jest tam tworzony ręcznie przez artystkę, która maluje wzór na materiale. Cena? Wcale nie tak wysoka, jak na rękodzieło. Kurtki z wzorami na stronie pracowni kosztuja 379 zł. Jak Wam się podobają?

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała odświeżony pokój Klary! Nie uwierzycie, jakie kolory wybrała do wnętrza

Ania często pokazuje stylizacje córki. Klara to mała modnisia!

Instagram