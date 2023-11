Anna Lewandowska opublikowała w sieci wideo, w którym opowiadziała o swojej przeszłości, rodzinie i pasji. W filmiku pojawił się rówież brat trenerki, który zdradził, jak Ania była odbierana w szkole! Takiego wyznania z pewością nie spodziewał się nikt!

Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że długo zastanawiała się, czy w ogóle pokazywać fanom nagranie ze swoim udziałem.

Długo się zastanawiałam czy i w ogóle dodać ten materiał. Jest to krótkie video o tym, co robię na co dzień i dlaczego to robię, a także o tym, od czego to wszystko się zaczęło.... Dziękuję Wam @stor9_ za przygotowanie tego materiału. Choć przyznam szczerze, że oglądam go z pewną nieśmiałością ????- czytamy na profilu Anny Lewandowskiej.