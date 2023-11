Anna Lewandowska wkrótce zostanie mamą po raz drugi. Kilka dni temu Robert Lewandowski ogłosił, że jego żona jest w ciąży. Zrobił to w wyjątkowy sposób, bo po strzeleniu gola schował sobie piłkę pod koszulkę. Taką samą "cieszynkę" pokazał trzy lata wcześniej, gdy Lewandowscy oczekiwali pierwszego dziecka. Po ogłoszeniu radosnej nowiny cała uwaga skupiła się na brzuchu Anny. Czy widać już ciążowe krągłości? Trenerka nie zamierza ich ukrywać! Zobacz!

Reklama

Anna Lewandowska pokazała brzuszek

Anna Lewandowska zamierza być aktywna zawodowo na czas ciąży. Trenerka dobrze zdaje sobie sprawę, że "ciąża to nie choroba" i w tym szczególnym okresie ważne jest, aby zadbać o siebie. Nie tylko trzeba zwracać uwagę na to co spożywa się i pije, ale można ćwiczyć. Nie powinno się zupełnie rezygnować z aktywności. Oczywiście każdy trening należy dostosować do własnych możliwości. Najlepiej konsultować ćwiczenia ze specjalistą.

Na Instagramie Anny właśnie pojawił się post pt. "Dlaczego nie warto rezygnować z aktywności fizycznej w ciąży". Przy okazji żona Roberta pokazała swój ciążowy brzuszek. Anna jest już w drugim trymestrze ciąży i brzuszek zaczyna być coraz bardziej widoczny.

Zachwycająco olśniewająco ???????????? Czekam na „trening w ciąży part III”❤️????

Dasz rade Mała !!!! Kto jak nie Ty !!!❤️ Coś czuje że to będzie chłopak! ???? Aniu wyglądasz pięknie i życzę Ci dużo dużo zdrówka!!! ❤️ - rozpisywali się fani w komentarzach.

W jednym z wywiadów Anna wyznała, że marzy jej się synek. Czy gwiazda w kwietniu 2020 roku urodzi chłopca? Fani nie mają wątpliwości, że Klara Lewandowska będzie miała brata!

Miał być chłopczyk. Rzeczywiście zawsze jak ktoś mnie pytał czy bym chciała chłopca, czy dziewczynkę to mówiłam chłopca tylko i wyłącznie dlatego, że mówiłam, że to będzie fighterskie dziecko. I tutaj... dziewczynka i za nią najmocniej dziękuję bo bardzo mnie zmieniła, uspokoiła- mówiła Anna Lewandowska.

Zobaczcie jak wygląda Anna w ciąży! Piękny ma brzuszek, prawda? :)

Instagram

Klara Lewandowska zostanie starszą siostrą.