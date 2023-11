1 z 5

Samozwańcza „polska Barbie" – bez względu na to czy kupujecie jej estetykę czy nie – ewidentnie grzeje. Po występie w telewizji śniadaniowej architektka oraz posiadaczka największych ust jakie dane nam było oglądać dosłownie eksplodowała, w przeciągu paru godzin podbijając nagłówki portali plotkarskich.

Wszystko wskazuje na to, że robiąca karierę na Instagramie modelka, której przeobrażone za pomocą skalpela ciało zakrawa o groteskę nigdzie się nie wybiera. Dzisiaj Anella wystąpiła w programie „Pytanie na Śniadanie", w którym wdała się w sprzeczkę z obecnym na planie chirurgiem plastycznym.

Ale skupmy się na najważniejszym – jak wyglądała? Cóż, choć uroda polskiej Barbie może i nie jest dla każdego, to nie ma wątpliwości, że jej styl to istna karuzela ekstrawagancji. W drodze na dzisiejszy występ w TVP Anella pozowała fotoreporterom w stylizacji, która nie wydawała się zbyt pasująca do grudniowego mrozu – ale kosztowała małą fortunę. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć co miała na sobie – i ile wydała na swoją stylizację.

