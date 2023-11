Rozmowa z Anellą i z chirurgiem plastycznym rozpoczęła się dość niewinnie. Polska barbie zapewniała, że nie jest uzależniona od operacji plastycznych, ale z pewnością chciałaby jeszcze sobie coś poprawić. Nerwowo zrobiło się po tym, jak prowadzący "PnŚ" zapytał dr Joannę Kurmanow, co pomyślała o Anelli widząc ją pierwszy raz.

Anella była wściekła!

Najważniejsze jest poznać osobę, z którą będzie prowadzić się konwersację... przygotowaliśmy się do tego występu. Pani wypowiadała się, że odesłała pani klientkę, która chciała implant o wielkości 600 ml ponieważ uważała pani, że 300 jest wystarczające. Jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych by wykonać 600 ml, oczywiście nie za jednym razem, może pani zaproponować "dobrze zrobimy pani 300, następnym wykonamy 600". To dlaczego pani odsyła tę osobę? W ten sposób zabiera pani sobie pieniążki i pieniążki, które mogą trafić do polskiego budżetu. Wtedy te osoby, jeżeli mają szczęście znajdą chirurga w Polsce, a jeżeli nie, wydają te pieniądze za granicą.