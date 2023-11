Anella, czyli polska żywa lalka Barbie, pojawiła się niedawno w programie "Dzień Dobry TVN". Jej wygląd wzbudził sensację. Kobieta upodobniła się do lalki Barbie. Od wywiadu Anella na swoim Instagramie przeżyła prawdziwe oblężenie. Musiała się tłumaczyć z tego, czy wyłamała sobie żebra, aby mieć talię lalki a sporo osób uważało, że zniszczyła swój naturalny wygląd.

Kobieta postanowiła wyłączyć komentarze na swoim Instagramie i nie wdawać się w dyskusje na temat swojego wyglądu, z którego jest bardzo dumna.

Materiał z DDTVN jest najchętniej oglądanym wywiadem na stronie śniadaniówki. W sumie oglądano go 7000 tysięcy minut. Anella jest dumna, że zrobiła stacji oglądalność i cieszy się, że w polskiej telewizji w końcu można było szczerze się do tego przyznać, czego zazwyczaj brakuje.

Polska Barbie Barbie Power - Barbie influences! I have this power ! Rozowy sweterek u Pana Prokopa musi Być ! Czy to kwestia przypadku? ???? nie... nawet Pan Prokop podporządkował się regułom BARBIE ????????????????????Cóż może wpływam nieświadomie na społeczeństwo ! Coś „drga” ???????????????????? ps. Zrobolismy Wam @dziendobrytvn najlepszą oglądalność ! Siła , moc , pozytywne nastawienie i szczerość . Tego brakuje w telewizji ! - napisała na Instagramie Annela (pisownia oryg.).