Agnieszka Woźniak-Starak w modnych butach na wiosnę 2022 za 4 tys. zł. Podobne kupicie za 100 zł

Agnieszka Woźniak-Starak poczuła wiosnę! I to naprawdę bardzo mocno! Prowadząca "Dzień Dobry TVN" zaprezentowała w ostatni weekend iście wiosenny look, który skradł nasze serca. Wszystko za sprawą jej ultra drogiego (i ultra modnego!) kompletu od Isabel Marant - mowa o beżowej kurtce - model Pauline (1959 zł, Moliera2) oraz spodni o fasonie boyfriend - model Eloisa ( 1569 zł , obecnie 941 zł, Moliera2). Agnieszka Woźniak-Starak do całości dobrała ciemny pasek idealnie podkreślający talię oraz jej ulubione beżowe botki, również projektu Isabel Marant (ok. 2000 zł). Całość wyglądała bardzo stylowo. Dzięki Agnieszce nareszcie poczuliśmy zbliżającą się wielkimi krokami wiosnę. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w hitowej sukience na wiosnę 2021. W "Dzień Dobry TVN" wszyscy patrzyli tylko na nią Botki na wiosnę 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak Agnieszka Woźniak-Starak ma słabość do projektów luksusowej marki Isabel Marant . Prezenterka w "Dzień Dobry TVN" od stóp do głów postawiła na jej projekty. Oprócz kompletu - spodnie i kurtka - gwiazda zdecydowała się na jej ulubione ciemnobeżowe botki na słupku również Isabel Marant. Cena tych butów niestety nie należy do najniższych, jeśli wpadły wam w oko musicie liczyć się z wydatkiem nawet 2000 złotych. Botki w stylu boho w kolorach ziemi będą jednym z najmocniejszych trendów wiosny 2021, dlatego warto w nie zainwestować w tym sezonie. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w butach za 4500 złotych Agnieszka Woźniak-Starak w beżowym komplecie Isabel Marant w studiu Dzień Dobry TVN Model butów, które wybrała Agnieszka Woźniak-Starak, to projekt Isabel Marant i kosztują ok. 2000 zł. ...