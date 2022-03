Modne buty sportowe już dawno temu weszły na salony. Nikogo już nie dziwi elegancka stylizacja połączona z trampkami. Gwiazdy takie jak Anna Lewandowska czy Agnieszka Woźniak-Starak uwielbiają doskonale wyglądać, dlatego śmiało czerpiemy z nich inspirację.

Spis treści:

Wraz z odejściem zimy, wraca moda na buty sportowe. W 2022 nadal królować będą buty sportowe w białym kolorze. Ania Lewandowska była ostatnio widziana w sneakersach Celine w kontrastowym połączeniu białego z czarnym kolorem. Model na jej stopach to tzw. high top, czyli but z wysoką cholewką, wysoko sznurowany, z perforowanym przodem i na białej podeszwie. W luksusowym sklepie, uwielbianej przez gwiazdy K-popu, francuskiej marki Celine model ten kosztował nieco ponad 724 Euro, czyli po dzisiejszym kursie walut ponad 3400 zł. Czy Celine to ulubiona marka gwiazdy? Niedawno sieć internetową obiegły zdjęcia, na których widać, że miała na sobie także inne buty tej ekskluzywnej marki, botki Celine Patapans. Nie trzeba jednak wydawać fortuny, aby wyglądać świetnie, dlatego kierując się najważniejszymi podobieństwami, znaleźliśmy w popularnej sieciówce tańsze, równie modne buty sportowe. W podobnym stylu kolorystycznym są np. oryginalne buty Reebok, a kosztują jedyne 129 zł.

Agnieszka Woźniak-Starak, znana z wysokiej klasy elegancji, lubi także wygodne stylizacje casualowe. Na zdjęciach widać, że nosi kultowy model Nike, który nigdy nie przestanie być modny. Te buty to gorące marzenie niejednej nastolatki, a wygląda się w nich świetnie w każdym wieku. Najbardziej rozpoznawalny model Nike to Air Force 1. Historia AF1 sięga 1982 roku, kiedy to powstała pierwsza para. Bryła fasonu inspirowana była podobno katedrą Notre Dame, a nazwa nawiązuje do samolotu którym podróżował amerykański prezydent. Legendarne sneakersy szybko wyszły z koszykarskich parkietów na ulice Nowego Yorku i całego świata, aby dzisiaj podbijać Instagram i Tiktok zbierając miliony fanów i miliardy odsłon.

W kolekcji modnych butów na wiosnę 2022 nie może zabraknąć sneakersów, trampek i adidasów. W nadchodzącym sezonie pozostaną modne całkowicie białe buty sportowe, takie jak na przykład widać u Ani Lewandowskiej na zdjęciach poniżej. Warto pomyśleć, czy nie wybrać odważnych modeli z neonowymi lub pastelowymi elementami. Taka odmiana doskonale uzupełni modne wiosenne i letnie stylizacje w tych kolorach. Poniżej znajdziesz propozycje dla tych, którzy lubią się wyróżniać. Najgorętsze marki to niezmiennie:

Nike,

Adidas,

Puma,

Converse,

Reebok,

Asics.