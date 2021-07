Marynarka Agnieszki Woźniak-Starak to hit na lato 2021. Podobny model znajdziecie na wyprzedaży w Stradivariusie

Agnieszka Woźniak-Starak modowe trendy zna doskonale. Gdy tylko piękna prowadząca "Dzień Dobry TVN" opuszcza studio stacji, czeka na nią tłum fotoreporterów, a my dzięki temu możemy podziwiać jej kolejną genialną stylizację. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciła przepiękna sukienka gwiazdy. Ten model będzie królował tego lata, dlatego koniecznie zobaczcie, gdzie i za ile go dostaniecie. Zobacz także: Skórzane kurtki przejściowe to hit Instagrama! Tę w stylu Agnieszki Woźniak-Starak kupisz w Stradivariusie i Reserved od ok. 100 zł Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN" w modnej sukience na lato 2021 Agnieszka Woźniak-Starak to prawdziwa ikona stylu i klasy - dziennikarka już od lat należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. W szafie pięknej trenerki znajdują się genialne modele od znamienitych światowych projektantów, a my co chwila możemy podziwiać nowe perełki z jej garderoby. Choć gwiazda zazwyczaj wybiera modne spodnie, to jednak tym razem postawiła na genialną sukienkę maxi - i wygląda w niej świetnie. Sami spójrzcie! Sukienka maxi w kolorze różu o delikatnie podkreślonej talii i ręcznie wykonanymi ilustracjami idealnie pasuje do urody prezenterki. Warto również zwrócić uwagę na eleganckie rękawy oraz zmysłowy dekolt z wiązaniem. Sukienka została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy krok poruszał nią, imitując delikatny powiew wiatru. Gwiazda zdecydowała się dobrać do niej eleganckie czarne botki oraz torbę z szerokim pasem, również w kolorze czarnym. Ile zatem kosztuje ten piękny model sukienki? Jak się okazało, jest to sukienka KAHLO, którą dostaniecie na stronie vicher.com w cenie 1389 złotych. I jak Wam się podoba? Skusicie się na taki...