Agnieszka Woźniak-Starak w hitowej sukience na lato za prawie 2 tys. złotych! Niemalże identyczną znaleźliśmy w Sinsay za 59 złotych

Agnieszka Woźniak-Starak wybrała najmodniejszą w tym sezonie sukienkę maxi. Ten model nie należy jednak do najtańszych, ale my znaleźliśmy podobną propozycję w popularnej sieciówce.

Agnieszka Woźniak-Starak wychodząc ostatnio ze studia stacji "Dzień Dobry TVN", zachwyciła swoją genialną stylizacją. Jej piękna sukienka maxi to absolutny hit tego sezonu i każda kobieta, która kocha modę, powinna mieć podobny model w swojej szafie. Nam udało się znaleźć bardzo podobną sukienkę w stylu Agnieszki Woźniak-Starak w popularnej sieciówce w fantastycznej cenie. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w klapkach za ponad 2 tys. złotych! Podobne kupisz w CCC za 39 złotych!

Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszej sukience na lato 2021

Agnieszka Woźniak-Starak to niekwestionowana ikona klasy i stylu. Gwiazda doskonale orientuje się w najnowszych modowych trendach i potrafi świetnie łączyć ze sobą dodatki i elementy garderoby. Jej stylizacje za każdym razem są absolutnym strzałem w dziesiątkę - nic więc dziwnego, że wiele kobiet uwielbia inspirować się jej stylem.

Tym razem piękna dziennikarka zachwyciła nas fantastyczną sukienką maxi. Wzór drobniutkich kwiatuszków i ta długość, to absolutny hit lata 2021. W tym modelu każda kobieta będzie wyglądać elegancko i z klasą. Sukienka w stylu Agnieszki Woźniak-Starak świetnie sprawdzi się zarówno na wyjście na miasto, jak i do pracy, czy na randkę. Gwiazda dobrała do swojej przepięknej sukienki maxi duże okulary przeciwsłoneczne, czarną torbę shopper oraz czarne botki. Sami spójrzcie, jak pięknie prezentowała się w tej stylizacji.

Sukienka Agnieszki Woźniak - Starak robi ogromne wrażenie, jednak ten konkretny model nie należy do najtańszych. Jest to sukienka MATTEAU, za którą trzeba zapłacić ok. 440 euro, czyli prawie 2 tysiące złotych.

mat.pras.

Na szczęście podobne modele sukienek możemy znaleźć w popularnych sieciówkach. Wiele fantastycznych propozycji znajdziecie na przykład w Sinsay i to za mniej niż 100 złotych! Nam udało się znaleźć sukienkę w stylu Agnieszki Woźniak-Starak za... 59,99 złotych!

Mat. prasowe

SINSAY SUKIENKA LETNIA SINSAY 59.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Świetnym dodatkiem w dzisiejszej stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak jest również jej fantastyczna czarna torebka shopper. To model "Simpatica Piccola" od Ani Kuczyńskiej, który swoim kształtem nawiązuje do tradycyjnych, hiszpańskich koszy na zakupy. Aby mieć taką torebkę w swojej garderobie, trzeba się jednak liczyć z wydatkiem ok. 845 złotych.

mat.pras.

I jak Wam się podoba najnowsza stylizacja pięknej dziennikarki? My nie możemy oderwać od niej wzroku. Jeśli nie jesteście fankami sukienek maxi, to spróbujcie się do nich przekonać - to gorący trend lata 2021, dlatego warto jest mieć kilka takich modeli w swojej szafie.