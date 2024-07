1 z 7

Agnieszka Kaczorowska zaprojektowała torebki! Tancerka i aktorka nie zwalnia tempa. Niedawno ruszyła z własnym biznesem i zaczęła sprzedawać włoskie buty do tańca, które do tej pory niedostępne były w Polsce. Aktualnie wraz z Michałem Malinowskim trenuje do "Tańca z Gwiazdami", a mimo wszystko znalazła jeszcze czas na kolejny projekt.

Agnieszka Kaczorowska zaprojektowała torebki dla marki Goshico. Kolekcja powstała na bazie bestsellerowych modeli i została dostosowana dla aktywnych kobiet. Skąd pomysł na współpracę?

Z Małgosią Kotlonek, właścicielką marki GOSHICO spotkałyśmy się trochę przypadkiem, ale że nie ma przypadków i wszystko dzieje się po coś, to postanowiłyśmy coś razem stworzyć. Marzyłam, aby w moim sklepie pojawiły się kolekcje specjalne marek, które prezentują wysoką jakość produktów. GOSHICO wstrzela się w to idealnie! Na co dzień chodzę z tysiącem toreb, bo nie wszystko mieściło mi się w jednej. Wpadłam na pomysł, aby zrobić taki zestaw, który połączy wygodę z funkcjonalnością! Tak powstała kolekcja dla aktywnych kobiet sygnowana moim nazwiskiem.

