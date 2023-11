Agnieszka Kaczorowska zaledwie kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą, ale nawet po narodzinach Emilki nie zwolniła tempa. Szybko wróciła do prowadzenia swojej szkoły tańca, grania w "Klanie", a ostatnio pojawiła się w roli prowadzącej na jednej z konferencji. Młoda mama zaskoczyła swoją stylizacją, bo zdecydowała się model sukienki z sieciówki, który podkreśla każdą niedoskonałość. Zobaczcie, jak wypadła...

Gwiazda pochwaliła się na Instagarmie, że wzięła udział w spotkaniu, na którym rozmawiała z kobietami o poczuciu własnej wartości, o pewności siebie. Agnieszka Kaczorowska napisała w mediach społecznościowych:

Mam nadzieję, że zainspirowałam dziewczyny do tego, że warto nad tym pracować i że jest to fundament do budowania swojej prawdziwej siły.