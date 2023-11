Agnieszka Kaczorowska należy do grona mam, które dość szybko wróciły do pracy po porodzie. Aktorka i tancerka została mamą zaledwie kilka miesięcy temu. Pierwsze dziecko gwiazdy, córeczka Emilka, przyszła na świat dokładnie 26 lipca. Już we wrześniu okazało się, że Agnieszka Kaczorowska wróciła już na plan serialu "Klan", a wcześniej musiała zająć się obowiązkami w swojej szkole tańca. Teraz młoda mama zdradziła nam, dlaczego nie zafundowała sobie długiego urlopu macierzyńskiego.

Dlaczego Agnieszka Kaczorowska tak szybko wróciła do swoich obowiązków? Posłuchajcie sami!

Agnieszka Kaczorowska zdradziła, dlaczego skróciła urlop macierzyński.