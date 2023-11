Boho, burżuazyjna elegancja i bon ton chic. To motywy przewodnie jesiennej kolekcji Reserved. Czas, aby przeprosić się ze swoją starą przyjaciółką… nonszalancją.

Jesienna kolekcja Reserved

Jesienna kolekcja Reserved to oda do stylu ubierania artystycznej bohemy z początku XXw., ale podkręcona o nowoczesny krój i opatrzona sportowymi akcesoriami. To sprawia, że projekty z najnowszej linii są wielowymiarowe i inspirowane różnymi estetykami. Wzory nawiązują do stylu retro, tkaniny do garderoby nomadów a fasony do stylu noszenia młodej burżuazji. Wszystko z nutą nostalgii. Niech nikogo nie zwiedzie jednak romantyczny nastrój kolekcji. Projektanci Reserved poprzez patenty rodem z odzieży roboczej sprawili, że kolekcja jest jednocześnie na wskroś użytkowa. Ten miks sprawia, że każdy element kolekcji jest unikalny, a co za tym idzie nada oryginalnego sznytu jesiennej garderobie.

Najnowszy lookbook Reserved na jesień 2019 autorstwa Mateusza Stankiewicza przywołuje na myśl czasy modowej awangardy i kindersztuby. Jednocześnie nieco offowy, pragmatyczny sznyt sprawia, że zdjęcia są bardzo nowoczesne. Tak jak kobieta i mężczyzna, którym dedykowana jest kolekcja!