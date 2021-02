Agnieszka Dygant (47 l.) pojawiła się w poniedziałek w studiu "Dzień Dobry TVN" po to, by promować najnowszą część filmu "Listy do M. 4". Aktorka, która zyskała popularność m.in. za sprawą kultowej już roli w "Niani", wyglądała w studiu zupełnie inaczej niż jeszcze jakiś czas temu. Wszyscy zwracali uwagę na jej usta! Aktorka do tej pory tłumaczyła, że "efekt powiększenia" uzyskała m.in. dzięki noszeniu aparatu ortodontycznego, choć fani nie do końca w to wierzą...

My postanowiliśmy skupić się jednak nie na twarzy, a na stylizacji Agnieszki Dygant, ponieważ uważamy że jej look, mimo że był bardzo prosty, wyglądał fenomenalnie! Aktorka założyła połyskującą beżową kurtkę od MMC (2600 zł, Moliera 2), którą zestawiła z ciemnymi jeansami o bardzo modnym fasonie dzwonów (Oto najmodniejsze jeansy na wiosnę 2021. Zapomnij o skinny jeans!). Całość uzupełniła dodatkami w postaci pluszowego komina, czarnej torebki listonoszki oraz najmodniejszych w tym sezonie butów - mowa o platform boots.

Przyjrzyjcie się stylizacji Agnieszki Dygant i oceńcie sami jej look. Też jesteście na tak?

Agnieszka Dygant w poniedziałkowy poranek postawiła na ultra ciepłą kurtkę od MMC. Jej cena to 2600 złotych! Ten model jest bardzo popularny wśród polskich gwiazd, zakochała się w nim również Kinga Rusin. Błyszcząca puchowa kurtka sprawdzi się w nawet największe mrozy.

Agnieszka Dygant postawiła na czarną skórzaną listonoszkę. Wygodne i praktyczne rozwiązanie!

Agnieszka Dygant postawiła również na bardzo modne w tym sezonie jeansy o kształcie dzwonów i ciężkie czarne buty na platformie. Platform boots to jeden z niesłabnącym na sile trendów, który będzie obecny również zbliżającej się wiosny 2021.