Oto najmodniejsze jeansy na wiosnę 2021. Zapomnij o skinny jeans! Te 5 modeli będziesz widzieć wszędzie

Niezależnie od preferowanego stylu, każda z nas ma w garderobie jeansy. Z czego większość zapewne dość obcisłych. Ten sezon to jednak najwyższa pora, by dać im na jakiś czas odpocząć i zastąpić je luźniejszymi fasonami. Odpowiednio dobrane świetnie podkreślają atuty sylwetki, a do tego maskują mankamenty i wyszczuplają sylwetkę. Oto, pięć modeli, które zawładną ulicami w 2021 roku.

Jeansy Baggy

Baggy to fason, którego nogawki są szerokie na całej długości. Na topie są zarówno modele z wysokim, jak i niskim stanem. Te drugie najlepiej zestawiaj jednak z krótkimi topami, by stylizacja nie przytłoczyła sylwetki. W stradivariusie znajdziesz je również w wersji z asymetryczną talią za 119 zł.

Mat. prasowe

Jeansy Bootcut

Kultowy model bootcut zapowiadany jest jako największy come back tego roku. Idealnie wygląda zwłaszcza w połączeniu z botkami na obcasie. Upolujesz je m.in. w Zarze za 199 zł.

Mat. prasowe

Jeansy z prostymi nogawkami w stylu vintage

Late 90. były mocne w 2020 roku i teraz w 2021 nie ulegnie to zmianie. Ponadczasowe jeansy z prostymi nogawkami są uwielbiane przez it-girls. Szukaj modeli w klasycznych niebieskich odcieniach, które wyglądają na nieco vintage, jak te z Reserved za 119,99 zł.

Mat. prasowe

Dzwony

Koniecznie w dopasowanym fasonie. Świetnie wydłużają nogi w połączeniu ze szpilkami, choć zdecydowanie warto stylizować je też na sportowo ze sneakersami i bluzą. Dostępne są w sklepie Berska za 79,90 zł.

Mat. prasowe

Podarte jeansy

Poszarpane jeansy miały już swoje 5 minut, ale teraz ponownie wracają na scenę. Tym razem jednak w połączeniu z dość luźnymi fasonami. Na czasie są pojedyncze przetarcia oraz sporych rozmiarów dziury, jak w modelu z Pull&Bear, który kosztuje 119 zł.