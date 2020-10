Platform boots to modne botki na jesień 2020. Maffashion kupiła swoje w CCC

Nadal szukasz botków idealnych na jesień i zimę 2020? Wiele modeli, które spełnią twoje oczekiwania - czyli będą ciepłe, nieprzemakalne, na grubszej podeszwie i co najważniejsze, ultra wygodne - znajdziesz w CCC. W jednym z najpopularniejszych modeli zakochała się sama Maffashion, która postawiła na ciężkie trapery Gino Rossi sięgające mniej więcej do połowy łydki.

Platform boot na jesień 2020

Platform boots, bo to o nich mowa, to bezsprzecznie uznany za wszystkie influencerki na całym świecie, w tym również w Polsce, największy hit jesieni 2020. W swojej szafie ma je również Jessica Mercedes, Paulina Sykut-Jeżyna czy Julia Wieniawa. Skąd ich fenomen? Mamy wrażenie, że w przypadku plarform boots jest jak z ugly sneakers. Te buty są po prostu tak brzydkie, że... aż ładne!

Maffashion w botkach Gino Rossi z CCC wygląda rewelacyjnie. Ciężkie botki na platformie dodają jej pazura! My kochamy ten look za minimalizm. Brawo, Maff!

Model, na który zdecydowała się Julia Kuczyńska, to projekt marki Gino Rossi, który dostępny jest w sklepach stacjonarnych CCC, jak i online na stronie Eobuwie.pl. Kosztują 379 złotych - polecamy je ze względu na to, że są niezwykle ciepłe i nieprzemakalne - to ideał na deszczową jesień 2020! Dodajmy też, że podobny model lansuje m.in. Prada.

Mat. pras.

Pamiętaj, że przełom października i listopada to tak naprawdę ostatni moment na zakup idealnych butów na jesień i zimę 2020.